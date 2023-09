Immersione fatale a Sharm el-Sheikh, addio a Valeria Cronaca

Donna muore dopo immersione a Sharm el-Sheikh. Valeria Pasqua, istruttrice subacquea di 46 anni, ha perso la vita durante un’immersione a Sharm el-Sheikh a causa di un aneurisma. L’incidente è avvenuto il 5 settembre, ma la notizia è stata resa pubblica solo ieri, dopo che si erano già svolti i funerali. Non sono stati emessi annunci ufficiali di decesso, e solo poche persone, tra cui parenti stretti e amici intimi, erano al corrente dell’accaduto. La storia di Valeria, molto nota tra gli italiani che frequentano o hanno frequentato Sharm, ricorda quella di molti turisti affascinati da Caorle.

>>>>>> Finge il suicidio, ritrovato in Grecia 10 anni dopo >>>>> Violenta lite tra padri fuori da scuola Valeria Pasqua Tragico incidente: donna muore dopo immersione a Sharm el-Sheikh Un tragico incidente: donna muore dopo immersione a Sharm el-Sheikh. Nata a Genova, Valeria si era trasferita a Milano con la sua famiglia. Tuttavia, i suoi genitori e sua sorella avevano sviluppato un legame profondo con Caorle, tanto da decidere di acquistare una casa lì. Anche Valeria si era innamorata di Caorle al primo sguardo, ma la sua vera passione era viaggiare. Partendo da Caorle, dove trascorreva alcuni periodi, aveva stabilito la sua residenza permanente a Sharm el-Sheikh, dove aveva poi incontrato il suo futuro marito.

La sua morte è sopraggiunta inaspettatamente il 5 settembre scorso, e la sua famiglia a Caorle ha fatto tutto il possibile per far rientrare la sua salma in Italia, dove è atterrata pochi giorni dopo. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di Santo Stefano, in modo discreto e senza annunci pubblici.

Il dolore e il cordoglio dell’intera Caorle

Durante il funerale, il marito Gwyn Evans ha condiviso il suo dolore con queste parole: “Non avrei mai potuto superare questa giornata, la più difficile della mia vita, senza l’amore e il sostegno della mia straordinaria famiglia e degli amici che sono stati al mio fianco. Non riesco ancora a elaborare tutto questo. Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno offerto il loro sostegno. Leggere ogni messaggio, commento e omaggio dedicato a questa straordinaria forza della natura, a questo angelo che ho avuto il privilegio di amare per otto anni, è stato un grande conforto. È commovente sapere che tutti coloro che sono stati in contatto con lei la ricordano con tanto affetto.” Evans ha poi descritto Valeria, diventata parte integrante di Caorle. “Era in grado di portare una magia speciale in ogni momento condiviso con gli altri. Cercherò di ricostruire la mia vita senza di lei, ma chiedo pazienza a tutti.”

L’amica Francesca Comisso, residente a Cormano, ha voluto commemorare Valeria con queste toccanti parole: “Non riesco ancora ad accettare questa tragica notizia. Sei stata e sarai sempre una donna straordinaria. La tua semplicità, gentilezza e unicità resteranno impresse. Non vedo l’ora di abbracciarti con forza, ma ora non sarà possibile. Il dolore che provo è inesprimibile. Sarai sempre nel mio cuore. Ora, prenditi cura di tutte le persone che ti amavano, dalla tua famiglia agli amici, dai tuoi nipoti all’uomo della tua vita. Chissà, forse un giorno ci rivedremo. Sarai sempre con me.”

Leggi anche: Intervista shock alla figlia dello stupratore seriale di Roma.