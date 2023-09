(Video) Aveva finto il suicidio 10 anni fa, ritrovato in Grecia Cronaca

Finge il suicidio, ritrovato in Grecia 10 anni dopo. È l’incredibile storia di Adamo Guerra, che nel luglio del 2013, a 45 anni, scomparve da Imola, lasciando una lettera alla moglie e alle figlie minorenni. Il suo scritto faceva riferimento a debiti “pericolosi” contratti nella gestione del suo negozio per casalinghi a Lugo. Una situazione della quale non aveva fatto cenno alla consorte, con cui pare andasse d’accordo. Dopo giorni di intense ricerche, gli inquirenti ritrovarono i suoi vestiti in un fiume, poi più nulla. Nel 2022, la moglie ha deciso di avviare le pratiche per il divorzio. Quello che è successo dopo ha dell’incredibile.

Scomparso, i suoi vestiti ritrovati nel fiume. Adamo Guerra finge il suicidio, ritrovato in Grecia 10 anni dopo. Quando, nel 2022, la moglie Raffaella decide di avviare le pratiche per il divorzio, come consentito dalla legge sulla morte presunta, l'avvocato fa una scoperta inquietante. Il nome di Guerra risulterebbe iscritto alle liste degli italiani residenti all'estero. Dopo alcune ricerche, i collaboratori della trasmissione "Chi l'ha visto" giungono a Patrasso, dove trovano effettivamente il signor Guerra.

Ecco com'è andata:

Non è andata molto bene, però, perché Guerra caccia via in malo modo gli operatori della trasmissione Rai. In studio, Monica Sciarelli chiede cosa ne pensi la sua quasi ex moglie, Raffaella. “Non è umano, non è un uomo e non è un padre”, commenta lei con dolore, ricordando anche che le figlie, minorenni al momento della scomparsa, hanno subito forti traumi per la presunta morte per suicidio del padre.

