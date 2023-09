Sondaggio, gli italiani non si fidano di Vannacci. Il generale Roberto Vannacci non gode della fiducia degli italiani. Lo sancisce un sondaggio di Youtrend. Solo il 12% degli italiani esprime fiducia nel generale Roberto Vannacci, mentre una netta maggioranza del 62% dichiara di non avere fiducia in lui, secondo un sondaggio condotto da Quorum/YouTrend. Questo dato pone Vannacci, che è stato oggetto di attenzioni politiche nel corso dell’ultimo mese, in una posizione molto distante dai principali leader del centrodestra attuali. Come Giorgia Meloni (37% secondo l’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend), Antonio Tajani (23%) e Matteo Salvini (22%). Inoltre, si colloca al di sotto dei leader dell’opposizione, tra cui Giuseppe Conte (37%) ed Elly Schlein (23%).

Roberto Vannacci

Il sondaggio: gli italiani non si fidano di Vannacci

Youtrend pubblica il sondaggio: gli italiani non si fidano di Vannacci. Il generale gode di maggior sostegno tra gli elettori dei partiti di governo, sebbene i suoi numeri rimangano relativamente bassi. Il 22% degli elettori di Fratelli d’Italia e il 23% di quelli degli altri partiti di centrodestra dichiara di avere fiducia in lui. Al contrario, solo il 4% degli elettori del Partito Democratico e il 6% di quelli del Movimento 5 Stelle mostra fiducia in Vannacci.

Per quanto riguarda le fasce d’età, sembra che gli elettori più anziani abbiano una maggiore predisposizione a confidare nel generale. Il suo indice di fiducia raggiunge il 16% tra coloro che hanno più di 55 anni, mentre scende al 10% tra gli under-35 e all’8% tra coloro che hanno un’età compresa tra i 35 e i 54 anni.