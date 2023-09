Donna strangolata dal compagno a Padova. La donna aveva 56 anni ed era di origini rumene. Il compagno, un marocchino di 49 anni, ha ammesso l’assassinio costituendosi. La tragedia è avvenuta in via Vittorio Veneto a Tombolo, in provincia di Padova, nell’appartamento della vittima. Sul posto i carabinieri di Cittadella, che stanno effettuando i rilievi del caso, mentre il reo confesso è in stato di fermo.

