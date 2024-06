“In America ci sarà una dittatura socialista”. Elon Musk choc, ecco cosa ha detto

Elon Musk lancia un allarme su X, la piattaforma da lui stesso gestita, con un messaggio che non passa inosservato. Il patron di Tesla ha deciso di prendere una posizione dura e inaspettata, nonostante il filo diretto che lo lega a Trump. “Se alle elezioni presidenziali vinceranno i democratici”, ha scritto in un post, “l’America diventerà una dittatura socialista”. Un’affermazione forte, che sicuramente colpisce la platea degli americani, storicamente legati a una visione della società di stampo capitalista.

Leggi anche: “A rischio milioni di posti di lavoro”. Perché il robot di Elon Musk ora fa davvero paura (VIDEO)

Le parole di Elon Musk

Musk ha poi proseguito: “Camera e Senato concederanno a tutti la cittadinanza, perché l’aumento di clandestini accresce il potere di voto dei democratici, inducendoli a reclutarne ancora di più”. Parole che hanno suscitato reazioni contrastanti. Alcuni le hanno giudicate “strampalate”, mentre altri condividono le preoccupazioni di Musk. Per rinforzare il suo pensiero, il patron di Tesla ha pubblicato una video intervista al Repubblicano Bill Hagerty.

A parte i richiami forti a una possibile “dittatura” di stampo socialista, appare chiaro come il messaggio di Musk sia completamente contrario all’idea di una rielezione di Biden. Elon Musk, del resto, non è nuovo a esternazioni in disaccordo con l’attuale gestione del potere negli Stati Uniti. Recentemente, aveva parlato della necessità di arrivare alla soluzione del conflitto in Ucraina, sostenendo che fosse impensabile (e anche inutile) continuare a inviare aiuti a Zelensky. Una posizione in linea con quella espressa dai Repubblicani alla Camera e con la volontà di Trump di porre fine alla guerra, anche a costo di concedere territori a Putin.

L’America, insomma, sembra più che mai divisa fra due visioni opposte della gestione dei problemi interni e internazionali. La preoccupazione per un’economia che non ha conosciuto la stessa crisi di quella Europea, ma che sta generando disparità sempre più marcate fra i cittadini americani, è il primo snodo di una campagna elettorale che si preannuncia durissima e senza esclusione di colpi. E Musk, a quanto pare, non ha intenzione di viverla dietro le quinte.