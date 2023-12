Nelle prime ore di lunedì 18 dicembre, una tragedia terribile ha colpito Campobasso, in particolare la contrada Colle Calcare. Intorno all’una di notte, infatti, un incendio ha avuto inizio in una delle abitazioni della zona, portando alla morte per asfissia di un bambino di 9 anni. Il fratellino di 12 anni, la sorellina di 4 e la mamma di 35 anni sono stati ricoverati in ospedale, in condizioni gravi.

La scena è stata straziante non solo per la famiglia colpita ma anche per i soccorritori. I vigili del fuoco, primi sul posto, hanno tentato disperatamente di rianimare il piccolo, ma purtroppo il suo cuore aveva già cessato di battere. Il padre della famiglia, svegliato dall’incendio, ha dato immediatamente l’allarme.

La dinamica dell’incendio

Le fiamme, secondo le prime ipotesi, sarebbero partite a causa di un cortocircuito, avvolgendo prima il divano e poi propagandosi nell’abitazione. Tuttavia, queste rimangono ancora congetture in attesa di conferme ufficiali dal nucleo investigativo dei vigili del fuoco.

Il fumo sprigionato dall’incendio ha sorpreso e intrappolato la famiglia. Nonostante gli sforzi del padre, la tragedia più grande si era già consumata con la perdita del bambino. Anche le condizioni del fratello di 12 anni, della sorellina e della mamma, trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli, sono serie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il magistrato di turno, che ha disposto il trasferimento della salma del bambino all’obitorio del Cardarelli per l’autopsia, prevista nei prossimi giorni. La comunità di Campobasso è in lutto, scossa da questa immane tragedia che ha spezzato una vita troppo presto.

