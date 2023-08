Incendio in una struttura per anziani, tragedia a Parma

Incendio a Parma, un morto. Un incendio è scoppiato all’alba in una struttura situata per anziani a Parma, in viale Tanara, che ospitava anziani e disabili. Purtroppo, una persona è deceduta a causa dell’incendio e al momento si registrano circa dieci ricoveri presso l’ospedale Maggiore di Parma, con alcune persone in gravi condizioni. Sia gli operatori che i pazienti presenti nell’edificio sono stati evacuati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le ambulanze del servizio di emergenza 118, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia.Al momento, le autorità stanno conducendo indagini per determinare le cause dell’incendio che si è sviluppato nella struttura gestita dalla cooperativa sociale Quartiere di Avitas, ubicata al numero 35 di viale Tanara.

