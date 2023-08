Cinque persone risultano disperse a Bardonecchia in valle di Susa, dove nella serata di ieri una piena improvvisa di un torrente è stata provocata da una frana che si è staccata in alta montagna per il nubifragio che ha colpito il Piemonte in nottata. Fango e detriti hanno invaso la città. Una persona risulta lievemente ferita, per fortuna non gravemente. Sono ancora in corso le ricerche dei cinque dispersi, riprese questa mattina alle 7.

La causa sembrerebbe essere una frana staccatasi in quota durante un violento temporale. Questa ha fatto crescere rapidamente la portata del corso d’acqua, creando una situazione di emergenza anche se in città non pioveva.

Le ruspe e i mezzi dei vigili del fuoco sono stati subito mobilitati, ma la situazione rimane critica. Cinque persone risultano al momento disperse e 120 residenti sono stati sfollati. La protezione civile e i carabinieri stanno operando sul territorio per cercare di contenere i danni e soccorrere chi è in difficoltà.

Una scena particolarmente drammatica si è verificata a Beaulard, dove un’auto con persone a bordo è rimasta intrappolata, fortunatamente tutti i passeggeri stanno bene. Ma altre venti auto sarebbero finite nel torrente.

La situazione è diventata ancor più preoccupante quando si è verificata una fuga di gas in prossimità della stazione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sgomberando l’area.



Un evento che ha contribuito a intensificare la paura è stata la coincidenza con la festa di S. Ippolito. L’esondazione improvvisa ha infatti seminato il panico tra i numerosi turisti e villeggianti presenti.



In previsione di ulteriori emergenze, il Comune di Bardonecchia ha attivato il Centro operativo comunale e ha allestito il Palazzetto dello sport per ospitare coloro che, abitando al piano terra lungo il corso del torrente, potrebbero dover evacuare le loro abitazioni.



Le prime stime suggeriscono che la furia dell’acqua e del fango potrebbe aver danneggiato diversi ponti. Questo sarà confermato solo dopo l’intervento dei tecnici. Tra gli edifici colpiti ci sarebbero anche un albergo e la sede della Polizia di Stato.



La cittadina, che si trova nella Valle di Susa al confine con la Francia, ora si ritrova a fare i conti con una tragedia che mette a dura prova la sua comunità.