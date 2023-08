Previsioni: Ferragosto nella morsa dell’afa Cronaca

Meteo, previsioni per Ferragosto 2023. Da oggi, il caldo tornerà a dominare l’Italia e le temperature elevate persisteranno anche domani, durante la giornata di Ferragosto. Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni prevedono un bel tempo caratterizzato da sole e cielo sereno o parzialmente nuvoloso, che prevarrà su quasi tutto il territorio italiano. Antonio Sanò, fondatore del sito ILMeteo.it, ha sottolineato che l’anticiclone che interesserà l’Italia rimarrà stabile per un periodo piuttosto prolungato, almeno fino al 23-24 agosto o forse anche oltre.

Ecco le previsioni meteo per Ferragosto 2023. Unicamente nelle zone alpine, in particolare nei settori di confine e nelle aree adiacenti, potrebbero verificarsi brevi e intensi temporali di calore nel corso delle ore pomeridiane. La giornata di Ferragosto, martedì 15, seguirà questo andamento, ma i temporali con possibili grandinate saranno più probabili soprattutto sull'Alto Adige, nella zona del Primiero in Trentino e localmente nel Cadore in Veneto. Le temperature saranno il vero elemento distintivo dell'anticiclone denominato Nerone, il quale influenzerà principalmente il Centro-Nord del paese, mentre il Sud verrà mitigato da correnti settentrionali più deboli che attenueranno il calore africano. Nei restanti territori italiani, le temperature massime aumenteranno gradualmente, superando facilmente i 33-35°C, ad esempio a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia e Pistoia. Anche a Roma, almeno fino a venerdì 18, le massime non supereranno i 33-34°C, ma in seguito potrebbero salire fino a raggiungere i 36-37°C all'ombra.

Mezzogiorno oltre i 40 gradi, ma con il sollievo della tramontana

Inoltre, in alcune zone interne meridionali della Sardegna, le temperature potrebbero addirittura superare i 40°C. Non solo si dovrà affrontare il caldo durante il giorno, ma anche l’afa e le notti tropicali, poiché le temperature notturne in gran parte delle città del Centro-Nord non scenderanno mai al di sotto dei 20-23°C. Questa situazione comporterà un maggior disagio fisico, soprattutto per le persone più vulnerabili, come gli anziani e i bambini.

Ma i giorni più duri, secondo le tendenze, devono ancora arrivare. Sembra che proprio nel weekend del 19-20 agosto l’anticiclone africano possa intensificarsi ulteriormente, con il rischio di superare molti record di caldo per quel periodo. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 14: Al nord, ci sarà sole e caldo, con possibili temporali isolati sulle Alpi. Al centro, il tempo sarà soleggiato e caldo. Al sud, prevalenza di sole con un caldo moderato. Martedì 15: Al nord, ci sarà abbondante sole e caldo, con temporali previsti in Trentino Alto Adige e sul Cadore. Al centro, cielo sereno e caldo in aumento. Al sud, prevale il bel tempo con temperature non eccessivamente elevate. Mercoledì 16: Al nord, il tempo sarà buono, con caldo e qualche possibile temporale sulle Alpi. Al centro, ci sarà molto sole e caldo, con temporali occasionali legati al calore sull’Appennino. Al sud, il tempo sarà soleggiato e il caldo sarà nella norma. Tendenza: Si prevede un aumento del caldo e dell’afa, con prevalenza del bel tempo.

