I vigili del fuoco non hanno ancora domato del tutto l’incendio scoppiato ieri sera nel comune di Rio, sull’Isola d’Elba. Le fiamme sono scoppiate alle 21 in località Il Chiusello, secondo i media locali. Le autorità comunali hanno emesso un’ordinanza di evacuazione totale nella notte, coinvolgendo circa mille abitanti di alcune frazioni. La vicesindaco Sara Caracci ha dichiarato che i primi evacuati sono stati gli ospiti del camping Village Canapai, situato in una zona collinare, a causa della rapida propagazione delle fiamme dovuta al vento.

>>>>>> Il prof. Cardini contro Vannacci: “Un ignorante che ragiona come mio padre nei Sessanta”

Nella serata di ieri, un altro incendio ha colpito le colline del comune di Rio, all’Isola d’Elba. Questa è la seconda volta in meno di due settimane; l’ultimo episodio risale infatti all’11 agosto.



Il fuoco ha avuto inizio dopo le 21, in una zona di macchia mediterranea vicino al paese, già precedentemente interessato da simili eventi. Le fiamme, originatesi nella località Fonte di Coppi, si sono estese per un fronte di circa 300 metri, bruciando piante e arbusti e muovendosi rapidamente in direzione di Ortano, estremità sud-orientale dell’isola.

>>>>>> Stupro di Palermo, la reazione shock di Ermal Meta



Le fonti della Misericordia di Porto Azzurro riferiscono che il fuoco ha anche lambito una casa, dalla quale sono state prontamente evacuate due persone e un cane, fortunatamente tutti sani e salvi. Nell’arco della serata, altre abitazioni e un campeggio ad Ortano sono stati svuotati come misura precauzionale, vista la vicinanza del fronte incendiario.

>>>>> Incidente a New York, gravi gli italiani coinvolti



Attualmente, un vento sostenuto soffia sull’Elba, complicando la situazione e facilitando la diffusione delle fiamme. L’orario notturno ha reso impossibile il decollo degli elicotteri di soccorso. La strada provinciale per Rio è stata temporaneamente chiusa, sia per garantire la sicurezza dei viaggiatori che per agevolare i mezzi di soccorso.



L’incendio ha attirato immediatamente l’attenzione degli abitanti locali e degli automobilisti sulla provinciale. Le forze di Protezione Civile sono prontamente intervenute, con il supporto di vigili del fuoco, squadre dell’Antincendio boschivo dell’Elba e della regione, carabinieri, carabinieri forestali, Pubblica Assistenza, Misericordia di Porto Azzurro e personale delle Colline Metallifere.



Il disastro sta attirando molta attenzione sui social network, con molti utenti che condividono foto e video del rogo. Alcuni segnalano di poter vedere le fiamme persino da Piombino.



L’isola, e in particolare il comune di Rio, si trova nuovamente a combattere contro le fiamme in un periodo particolarmente difficile. Si auspica una pronta risoluzione e che non vi siano ulteriori danni o pericoli per la popolazione e l’ambiente.