Incendio nella notte, intera famiglia distrutta: Chi erano Gianni, Gisella e Davide

Nella notte, una tragedia ha colpito il cuore di Sottomarina di Chioggia, esattamente in via Roma, dove un devastante incendio ha spezzato la vita di tre persone. Le vittime sono membri della stessa famiglia: Gianni Boscolo Scarmanati, 64 anni, suo figlio Davide Boscolo Scarmanati, 27 anni, e Luisella Veronese, 59 anni, madre e moglie. Un altro figlio fortunatamente non era in casa ed è scampato alla tragedia. La famiglia Boscolo Scarmanati è ben conosciuta nella comunità locale, essendo i proprietari del camping Smeraldo, situato a Ca’ Lino.

Gli eventi si sono svolti in modo tragico e improvviso, con l’incendio che è divampato attorno alle 00:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio ha avuto origine al piano terra dell’abitazione, mentre la famiglia dormiva ignara al piano superiore. È stato il fumo denso generato dalle fiamme a causare le morti, intrappolando i tre membri della famiglia nel sonno senza vie di fuga.

Immediata è stata la risposta dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, supportati dall’autoscala proveniente da Mestre. Gli eroici sforzi dei soccorritori hanno proseguito ininterrottamente fino alle prime luci dell’alba, alle 5:30, nel tentativo di domare le fiamme e di salvare quanto possibile.

Al momento, l’abitazione è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti, al fine di avviare un’indagine accurata sulle cause dell’incendio. La comunità di Sottomarina di Chioggia è in lutto, mentre si cerca di fare luce su questa terribile tragedia che ha sottratto alla vita tre dei suoi cittadini. Le indagini sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo fatale evento.