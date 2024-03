Un terrificante incidente stradale che ha coinvolto un pullman della Flixbus si è verificato nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 marzo sulla autostrada A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174, in direzione sud. Il primo bilancio del sinistro parla di un passeggero morto nello schianto e di almeno altri sei rimasti feriti. La Polizia stradale è ancora sul posto insieme ai sanitari del118 e ai vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto intorno alle . Per gli altri passeggeri del pullman è stato organizzato un trasporto fino ad un’area di servizio dove poi è arrivato un bus sostitutivo. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto e gli inquirenti sono al lavoro. Ovviamente si sono formate lunghe code in autostrada.

