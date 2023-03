Un grave incendio si è sviluppato questa mattina nell’azienda Kemi Srl a San Pietro Mosezzo, alla periferia di Novara. La zona è stata evacuata per sicurezza. E sono state udite anche alcune esplosioni. La città di Novara è stata dunque scossa da un incendio che si è verificato nella zona industriale di San Pietro Mosezzo, alla della città. L’incendio si è verificato nella Kemi Srl, un’azienda chimica che produce vernici. Le fiamma hanno causato un’alta colonna di fumo nero visibile in tutta la pianura fino al Milanese e si sono udite esplosioni provenienti dalla zona industriale.

Incendio a Novara

Incendio alla Kemi srl di Novara

Secondo il comando della polizia locale di Novara, al momento non ci sono notizie di persone morte o rimaste ferite nell’incidente. Tuttavia, la situazione è in continua evoluzione e non sono ancora note le cause dell’incendio sviluppatosi all’interno della Kemi Srl. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Mentre, come appena accennato, la zona industriale è stata evacuata per il rischio di nuove esplosioni.



Il sindaco della città piemontese, Alessandro Canelli, ha invitato gli insegnanti delle scuole a tenere i loro alunni in classe e a chiudere le finestre. L’assessore alla sicurezza del Comune di Novara, Raffaele Lanzo, sta intanto seguendo la situazione “minuto per minuto”, in collegamento con la prefettura e con Arpa. L’incendio è scoppiato poco dopo le 8 del mattino nella azienda Kemi Srl.