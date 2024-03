Un pauroso incidente stradale ha sconvolto il Sudafrica: 45 persone sono morte in un drammatico sinistro, a causa dell’improvvisa uscita di strada di un autobus volato giù da un ponte, incendiandosi dopo lo schianto. Il dramma è accaduto nella provincia sudafricana di Limpopo. Il terribile volo nel vuoto per circa 50 metri e le successive fiamme che hanno avvolto il mezzo non hanno lasciato scampo ai passeggeri del bus: unica sopravvissuta è una bimba di soli 8 anni che ora è ricoverata in gravissime condizioni.

Leggi anche: Altro incidente per un pullman Flixbus: cinque morti e diversi feriti in Germania

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, l’autobus era pieno di fedeli che erano in viaggio da Gaborone, la capitale del vicino paese del Botswana, verso una chiesa sudafricana per un evento religioso Pasquale. L’incidente è avvenuto nel passo montano di Mamatlakala tra Mokopane e Marken. Per motivi ancora da stabilire, l’autista del mezzo ha perso il controllo dell’autobus che si è schiantato contro le barriere sul ponte, sradicandole e oltrepassandole e finendo nel burrone. Appena colpito il suolo, il mezzo ha preso fuoco: i passeggeri sono rimasti intrappolati all’interno.

Secondo le autorità sudafricane, alcuni corpi sono stati bruciati ed erano irriconoscibili, mentre altri viaggiatori sono rimasti intrappolati tra i detriti e altri sono volati fuori dal mezzo. Il ministro dei trasporti sudafricano, Sindisiwe Chikunga, ha detto che il governo rimpatrierà i corpi in Botswana: “Invio le mie più sentite condoglianze alle famiglie colpite dal tragico incidente d’autobus vicino a Mamatlakala. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi in questo momento difficile. Continuiamo a sollecitare sempre una guida responsabile con maggiore attenzione poiché sempre più persone sono sulle nostre strade questo fine settimana di Pasqua”.

Leggi anche: Incidente di gioco, il rugbista Gianmarco Lucchetta in rianimazione