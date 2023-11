Incidente e fiamme, paralizzata la A1: “È tutto bloccato”

Camion a fuoco sull’A1, 7 km di coda

Camion a fuoco sull’A1, 7 km di fila. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.15 tra Reggio Emilia e Modena Nord al km 155, in direzione Bologna. Un tir che trasportava ingenti quantità di carta ha preso fuoco all’improvviso, per cause tuttora da accertare. L’intervento dei vigili del fuoco, della Polstrada e degli operatori di Autostrade italiane, ha provocato la chiusura immediata di tutte le corsie fino alle 8. Poi la riapertura a una sola corsia del tratto tra Reggio Emilia-Modena in direzione Bologna. Nel momento della riapertura si stimavano sette chilometri di coda che viene lentamente assorbita in queste ore.

