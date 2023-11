Sport in lutto, Michael morto in un incidente in scooter: “Spaccato in due”

Michael Magri

Incidente in scooter, muore il motociclista Michael Magri. È del giovane campione di motocross, Michael Magri, il corpo del ventisettenne deceduto in seguito a un tremendo impatto a Rho, nella periferia di Milano ieri sera, martedì 7 novembre. Il suo scooter T-Max si è spezzato in due su una Skoda Fabia. Michael è stato sbalzato per diversi metri in strada, procurandosi diverse fratture craniche. Inutili i soccorsi, giunti sul posto anche con un elicottero del 118. Illesa la donna di 67 anni che si trovava nella Skoda.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre sul corpo di Magri è stata disposta l’autopsia. Numerosi i messaggi di cordoglio sulla pagina dei suoi fan su Facebook, dove sono numerose le foto che lo ritraggono sulle sue moto da cross, rigorosamente con la pettorina numero 974. Michael lascia un bimbo piccolo.

Leggi anche: Incidente e fiamme, paralizzata la A1.