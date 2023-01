Incidente Fonte Nuova, il racconto del sopravvissuto: “In giro senza una meta”

Parla con gli inquirenti l’unico giovane sopravvissuto al terribile incidente d’auto di Fonte Nuova, vicino Roma, che è costato la vita a cinque giovanissimi. I loro nomi sono Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Flavia Troisi e Giulia Sclavo. Leonardo Chiapparelli invece si è miracolosamente salvato. E dal letto della terapia intensiva del Policlinico Sant’Andrea di Roma racconta le sue prime drammatiche impressioni su quanto accaduto. Toccante anche la testimonianza della madre che non riesce a darsi pace per la morte degli amici, anche se è felice per suo figlio.

>>>>> Incidente stradale a Roma: chi sono i cinque ragazzi morti

Leonardo Chiapparelli e gli amici morti nell’incidente di Fonte Nuova

Il racconto di Leonardo Chiapparelli

“Eravamo tutti insieme al pub DK33, tutti e sei. – racconta Leonardo Chiapparelli ai poliziotti l’incidente di Fonte Nuova – E tutti siamo partiti da lì sulla 500. Non stavamo tornando a casa, stavamo andando in giro per la città senza una meta. Al volante c’era Valerio (Di Paolo, ndr) questo lo ricordo. Siamo usciti dal locale e stavamo andando in giro, non a casa e non al posteggio di piazza Vescovio, non c’era alcuna auto da recuperare. Io ero dietro, seduto tra Simone e Alessio, guidava Valerio. Ma non ricordo assolutamente dove si trovassero Flavia e Giulia. Il momento dell’impatto, ad esempio, non lo ricordo completamente e c’è buio nei miei ricordi su quel versante”, conclude il ragazzo ancora comprensibilmente scosso.

“Non riusciamo a spiegarci perché Leonardo non sia tornato a casa, pochi metri prima del punto dell’impatto in via Nomentana”, si domanda invece un amico di famiglia dei Chiapparelli. “Alle 3 è squillato il cellulare della mamma, era Leonardo. – ricorda l’uomo – I soccorritori del 118 hanno fatto chiamare lui per non mettere in ansia la madre. Le ha detto che sentiva gambe e braccia, aveva mal di schiena e che non era grave ma che lo stavano portando in ospedale”.

Incidente Fonte Nuova, le parole della mamma di Leonardo

Un’esperienza terribile dunque quella vissuta da Leonardo Chiapparelli. Il ragazzo però deve ritenersi assolutamente fortunato rispetto a quanto accaduto ai suoi cinque amici. Lui infatti ha riportato soltanto la frattura di sterno, clavicola e microfratture alle costole, il versamento a un polmone e un sopracciglio spaccato. “Sono devastata da un sentimento contrastante. – si sfoga la sua mamma – Sono felice per mio figlio che è vivo, sono distrutta per la morte dei suoi amici. Tutti ragazzi che conoscevamo. Non ce la faccio a parlare e a gestire questa situazione”.

>>>>> Incidente stradale, strage di ragazzi