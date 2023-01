Incidente stradale a Roma: chi sono i cinque ragazzi morti

Tragedia questa mattina su via Nomentana, a Fonte Nuova, alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, dopo che l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare. Una sesta persona che era a bordo della Fiat 500 è stata trasportata in ospedale. Sul luogo dell’incidente stradale, oltre al personale del 118, anche i carabinieri stazione Mentana e della compagnia di Monterotondo. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea. Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa Agi, la causa principale dell’incidente sarebbe stato l’eccesso di velocità. Dei cinque ragazzi morti, tre maschi avevano 22 anni, mentre le due ragazze ne avevano 17. Alla guida dovrebbe esserci stato uno dei ragazzi deceduti, visto che l’automobile sulla quale viaggiava il gruppo è intestata alla madre.

Incidente stradale a Roma, cinque ragazzi morti

Secondo quanto riporta il quotidiano Tiburno.Tv, sulla Fiat 500 viaggiavano Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Leonardo Chiapparelli e Simone Ramazzotti, tutti di 22 anni, originari del quartiere Tor Lupara. Le due ragazze, Giulia Sclavo e Flavia Troisi, avevano 17 anni. Ieri Flavia aveva compiuto gli anni e forse il gruppo di ragazzi era uscito la sera proprio per festeggiare quella ricorrenza. Nel pauroso incidente stradale, che ha visto l’auto andare a sbattere contro un palo della luce e ribaltarsi più volte sbalzando fuori quasi tutti i passeggeri, sono morti sul colpo Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi. Giulia Sclavo è deceduta all’alba al policlinico Umberto I di Roma, Leonardo Chiapparelli lotta invece tra la vita e la morte all’ospedale Sant’Andrea perché le sue condizioni sono giudicate gravissime.

La dinamica dell’incidente stradale di Roma

Il più grande dei cinque ragazzi morti nell’incidente stradale a Roma doveva compiere tra poco 22 anni. La più giovane invece aveva solo 17 anni. Alessio guerrieri aveva 21 anni ed aveva la passione per il calcio, anche perché figlio dell’ex presidente scuola calcio Fonte Nuova. Studiava Architettura all’università di Tor Vegata. Passava le estati a Follonica, in Toscana, e aveva una fidanzata di nome Giulia. Il cugino di Alessio, Simone Ramazzotti, era iscritto anche lui a Tor Vergata dove studiava Fisioterapia

Chi sono i cinque ragazzi morti

Valerio Di Paolo di 21 anni praticava la kick boxing. Molto probabilmente era lui alla guida della Fiat 500 al momento dello schianto. Il gruppo era andato a festeggiare il compleanno dell’amica Flavia al Dk 33, un locale di Fonte Nuova, in Via Nomentana 333, non lontano dal luogo dove si è verificato l’incidente. Dovevano percorrere meno i tre chilometri per raggiungere un’altra automobile che avevano parcheggiato a piazza Varisco. Per questo viaggiavano in sei. Ironia della sorte, proprio nello stesso tratto di strada morirono altri cinque ragazzi nel 2007.

