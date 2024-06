Una tragica mattinata ha sconvolto la tranquillità della Strada del Pollino a Grosseto. Poco prima delle 8, un terribile incidente ha spezzato due vite e ne ha ferite altre quattro, una delle quali in condizioni gravissime. Il drammatico impatto è avvenuto tra due automobili che si sono scontrate frontalmente, causando un bilancio pesante che ha richiesto un immediato e massiccio intervento dei soccorsi.

Leggi anche: Incidente in stazione, bloccata la Milano-Piacenza: c’è un morto

La dinamica dell’incidente di Grosseto

Le vittime del sinistro sembrano essere due militari dell’Aeronautica Militare, giunti in Maremma per un’esercitazione. Si tratta di un sottufficiale e un ufficiale pilota, entrambi appartenenti a un gruppo arrivato a Grosseto dalla base di Gioia del Colle. Il pilota ufficiale, che viaggiava da solo in una delle due vetture, stava dirigendosi verso Marina di Grosseto per seguire un corso di conversione al Quarto Stormo.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento degli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 2. Sul luogo del disastro, i Vigili del Fuoco hanno fornito una prima ricostruzione dell’accaduto: “Due autovetture si sono scontrate frontalmente sulla Strada provinciale 80 del Pollino, alle porte della città. Il sinistro ha causato il decesso dei conducenti delle due vetture e il ferimento di 4 persone, di cui due incastrate, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’estrazione e il trasporto al pronto soccorso. Il traffico è stato bloccato e regolato dalla polizia municipale di Grosseto. Il personale sanitario sul posto ha trasportato con gli elicotteri Pegaso i feriti più gravi negli ospedali di Grosseto e Siena.”

La strada del Pollino, teatro di questa ennesima tragedia, è ora sotto la lente delle autorità che dovranno accertare le cause di questo tragico incidente che ha colpito duramente non solo le famiglie dei militari coinvolti, ma anche l’intera comunità di Grosseto. Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli emergeranno nei prossimi giorni.