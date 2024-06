Giovedì mattina, 30 maggio, un drammatico incidente ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Milano-Piacenza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9, come riportato dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (Areu).

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polfer. Nonostante gli sforzi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona coinvolta. Al momento non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente.

Disagi alla circolazione

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha comunicato che la circolazione ferroviaria è stata sospesa nella stazione di Lodi, provocando rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni sulle linee Piacenza-Lodi-Milano, Saronno-Lodi-Milano e Mantova-Cremona-Lodi-Milano. Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

I disagi per i pendolari e i viaggiatori sono stati significativi, con molte corse interrotte o deviate per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. Le autorità ferroviarie stanno lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile.