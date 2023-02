Incidente mortale in galleria: a perdere la vita il campione e due figli

Grave incidente nella galleria “Castello” di Grottammare (Ascoli Piceno) della A14, un tratto con lavori in corso. A causa dello scontro tra un tir e un’automobile tre delle quattro persone a bordo della macchina hanno perso la vita, con la quarta attualmente ricoverata e intubata. A guidare quell’auto c’era Andrea Silvestrone, atleta paralimpico di Montesilvano che viaggiava con i suoi tre figli. In due non ce l’hanno fatta: la ragazzina di 13 anni e il fratellino di 8. L’altro piccolo, di 12 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Torrette di Ancona, a bordo dell’eliambulanza. Un campione nel tennis che dell’inclusività aveva fatto una vera missione. Andrea proprio poco tempo fa era stato premiato in Comune per le sue iniziative.

A causa dei lavori in corso si viaggiava su un’unica carreggiata per cui uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. I vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’intera area dell’intervento. L’autostrada è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per favorire le operazioni di soccorso.

La comunità di Montesilvano (Pescara) dove Silvestrone viveva ed era molto stimato è sconvolta. “Sono devastato” ha detto il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.

