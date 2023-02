Italia nella morsa del freddo, allerta in Campania

Nelle prossime ore è atteso il freddo artico in Italia. La provenienza del nocciolo glaciale è siberiana e per questo è stato ribattezzato Nikola. Da quei territori, già nelle prossime ore almeno fino alla sera di lunedì, irromperanno, sulla Penisola, vento gelido, crollo delle temperature e ghiaccio. In Campania, la Protezione civile regionale ha diramato lo stato di allerta arancione e il Comune di Napoli ha decretato la chiusura di tutti i parchi pubblici fino a lunedì.

>>>>>Incidente gravissimo, morte tre donne

Maltempo a Napoli

Italia nella morsa del freddo, le previsioni

L’anticiclone delle Azzorre è ormai un ospite fisso dell’autunno e dell’inverno italiani. Questo ha permesso di registrare finora punte anomale anche di venti gradi in Nord Italia. L’anomalo spostamento dell’anticiclone verso la Svezia, però, ha lasciato spazio al nocciolo artico Nikola, che porta un inverno rigido, immediato e con fenomeni molto forti in tutta Italia.

Il primo a essere colpito è il fianco sud dell’Adriatico con rovesci, raffiche di vento e crollo delle temperature. Successivamente, entro la serata, Nikola si sposterà anche in Piemonte e Lombardia, dove finora si sono registrate temperature fuori dalla norma. In Piemonte sono attesi cali improvvisi fino a 15 gradi e neve a bassa quota. La Sardegna sarà interessata, invece, da nubifragi intensi. A forte rischio, come detto, la Campania, con le forti raffiche di vento e pioggia intensa.

In generale, tutta l’Italia sarà colpita da un calo drastico delle temperature: almeno dieci gradi in pianura e almeno quindici sui rilievi. Molta acqua, molto vento, ma, sembra, poca neve al momento.

Leggi anche: Mauro Corona asfalta Sanremo: “Finti perbenisti”, Totti e Ilary, ritorno di fiamma, Scomparso e poi ritrovato Gennaro, il bimbo di 3 anni