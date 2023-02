Scomparso e poi ritrovato bimbo di 3 anni: Gennaro sta bene

È stato ritrovato non lontano da casa e in buone condizioni di salute Gennaro Rotoli. Il bambino di tre anni si era allontanato stamattina dalla propria casa, a Nerano, frazione di Massa Lubrense, Comune in provincia di Napoli. Era scomparso intorno alle 9 da via Vespucci, la strada dove abita con la sua famiglia. Gennaro indossava un pigiama blu e calzini, ma era senza scarpe. La madre ha denunciato subito la scomparsa ai carabinieri. E sono cominciate subito le ricerche del piccolo in tutta la zona. Sul posto, a Nerano, era giunta per le ricerche anche una squadra del Soccorso Alpino. Controllati anche molte auto e mezzi che hanno attraversato la zona.

Mentre i soccorritori lo cercano ovunque, i familiari hanno autorizzato la pubblicazione delle sue fotografie per rendere più facili le ricerche del piccolo Gennaro Rotoli scomparso a Nerano. Pubblicati anche alcuni numeri di telefono di emergenza messi a disposizione dalle forze dell’ordine. Chi avesse qualsiasi notizia su Gennaro, oppure crede di averlo visto, può contattare la Polizia locale al numero 0818789165. Oppure i carabinieri al numero 0818780384.

Fortunatamente però tutto si è risolto per il meglio. A ritrovarlo, secondo quanto si apprende, sarebbero stati un appuntato e un volontario in un sentiero vicino alla sua abitazione. Il piccolo Gennaro Rotoli ha potuto così riabbracciare i suoi familiari che, intanto, sono quasi morti dalla paura di non rivedere più vivo il loro piccolo. “Sono tanti i cittadini scesi in strada. Ho sentito la madre è un’ottima famiglia e noi siamo stati tutti in apprensione”, spiega il sindaco del paese campano Lorenzo Balducelli. Fortunatamente in questo caso tutto si è risolto per il meglio. Non come nel caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004 in circostanze misteriose e mai più ritrovata.

