Un terrificante incidente stradale si è verificato la notte scorsa a Portogruaro, in provincia di Venezia, nella zona di Borgo Sant’Agnese. Un auto con a bordo tre ragazzi, una Bmw serie 3, ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato ed è finita in un canale. Il bilancio drammatico di quella che alcuni hanno subito soprannominato la “strage dell’Immacolata” è di tutti e tre i giovani morti. Si era diffusa anche l’informazione, non ancora verificata, di un quarto possibile passeggero. Per questo i sommozzatori stanno proseguendo le ricerche nel canale

Secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco accorsi in pochi minuti sul luogo dell’incidente, l’automobile è precipitata nel canale dopo essere uscita di strada. I corpi dei tre ragazzi morti che si trovavano a bordo sono stati recuperati dai sommozzatori. Ora sarà compito delle forze dell’ordine stabilire la causa del tragico sinistro.

La dinamica dell’incidente, chi sono le vittime

Per il momento dunque sono stati recuperati dai vigili del fuoco i corpi di tre vittime, due ragazzi ed una ragazza, tutti di età intorno ai 20 anni. I sommozzatori stanno però ancora proseguendo le ricerche della quarta vittima dell’incidente, perché vogliono anche accertarsi che a bordo della vettura nn ci fossero altre persone.

Alcuni testimoni riferiscono che l’auto con a bordo i tre giovani proveniva da Concordia Sagittaria in direzione di Portogruaro. La Bmw, una volta giunta in prossimità del ponte sul fiume Reghena, a borgo Sant’Agnese, è sbandata verso destra centrando un albero che si trova accanto a un negozio di biciclette. L’auto e poi volata nel canale dopo aver sfondato un ponticello.

Ma chi erano i tre ragazzi morti? Il primo si chiamava Gjeci Egli, di 26 anni, noto per la sua passione per il calcio. Residente a Portogruaro, aveva frequentato l’Istituto Professionale D’Alessi. Il secondo era Altin Hoti, 22 anni. La sua famiglia aveva già vissuto un dolore simile per la scomparsa di un altro figlio, Admir Hoti, morto in un incidente stradale a soli 19 anni, nello scorso maggio, sempre a Portogruaro. La terza vittima è invece una ragazza: Giulia Pellegrini, di soli 20 anni, anche lei di Portogruaro.

