Incidente, rete ferroviaria bloccata. Non vi mettete in viaggio

Un nuovo incidente ferroviario è avvenuto nella stazione di Firenze Castello, interrompendo la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna. Il 22 aprile 2023, alcuni carri di un treno merci sono deragliati causando danni all’infrastruttura. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che non ci sono stati feriti, ma la circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità e quella storica sono entrambe interrotte. La situazione ha provocato cancellazioni totali e parziali di corse, e il ripristino dell’infrastruttura richiederà alcune ore.

Questa nuova emergenza che si sta vivendo tra Firenze e Bologna segue di pochi giorni un altro incidente ferroviario che ha coinvolto due treni merci nella zona fiorentina. In quell'occasione, i macchinisti dei treni avevano riportato ferite lievi a seguito di un tamponamento. Gli esperti di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la circolazione ferroviaria e l'efficienza dell'infrastruttura. "La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. – si legge in una nota pubblicata dalla società Rete ferroviaria italia (Rfi) subito dopo l'incidente ferroviario – L'infrastruttura ha riportato danni a seguito dell'evento, che non ha provocato conseguenze su persone".

“Nell’interruzione sono coinvolti i servizi Av sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio – prosegue la nota di Rfi -. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti Av fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore. Con la cancellazione parziale e totale di corse Av e regionali”. Ora si attende che la rete sia ripristinata al più presto, visto che questo incidente ferroviario sta creando difficoltà a migliaia di persone.

