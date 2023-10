Sono almeno 21 le vittime del pauroso incidente stradale avvenuto a Mestre, dove un autobus per motivi ancora da accertare è precipitato da un cavalcavia dopo aver sfondato il guard-rail. Tra i morti risultano esserci anche tre bambini. Totalmente opposta invece la sorte toccata ad un neonato, protagonista di un vero e proprio “miracolo”. Questo il termine utilizzato dai soccorritori che hanno assistito alla scena.

Incidente autobus Mestre: il miracolo del neonato

Come appena accennato, tra le vittime dell’incidente di Mestre ci sono anche tre bambini: una bimba di quattro anni, un 12enne e un’altra ragazza minorenne di cui però non è stata ancora resa nota l’età. Tra di loro però non risulta esserci il neonato che viaggiava insieme ai suoi genitori. Secondo quanto si apprende, il piccolo si sarebbe salvato grazie al sacrificio della mamma e del papà che lo avrebbero protetto sia durante la caduta dell’autobus dal guard-rail che mentre si sviluppava l’incendio dopo l’impatto con il terreno.

I genitori del neonato, in pratica, si sarebbero accorti di quanto stava avvenendo e avrebbero fatto di tutto per salvare la vita del proprio figlio. Particolare particolarmente tragico è il fatto che, al momento, non si conosce ancora la sorte dei due adulti. Non si sa nemmeno infatti se siano ancora vivi e ricoverati in qualche ospedale, oppure se siano morti entrambi nell’incidente di Mestre.