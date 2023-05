Incidente stradale sulla A30, tragedia infinita: dopo i fidanzati, un’altra piccola vittima Cronaca

Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto il 14 maggio scorso sull’autostrada A30, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, nel Salernitano. Dopo Jemila Boulila di 14 anni e il fidanzato, Rosario Langella, di 16 anni, è infatti morto anche il fratellino della ragazza. Si chiamava Mourad ed era un bambino di soli otto anni.

Nel terribile incidente stradale avvenuto sull'autostrada A30, il piccolo Mourad aveva riportato gravi ferite alla testa, al bacino e alla milza. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi di Salerno, purtroppo non ce l'ha fatta ed ha perso la vita nelle sorse ore. La madre dei due fratelli morti resta invece ancora ricoverata. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale avvenuto sull'autostrada A30. Sull'autovettura viaggiavano Rosario, la fidanzata Jemila e la famiglia di lei formata da madre, padre (che era alla guida) e fratellino. Il conducente ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo che si è prima scontrato con i due guardrail che delimitano la carreggiata e poi si è ribaltato. La ragazza è morta sul colpo, gli altri sono stati trasportati in ospedale ma non ce l'hanno fatta. Ad eccezione del padre che non ha riportato ferite gravi e anche della donna.

I funerali della 14enne morta nell’incidente stradale sull’autostrada A30 si sono già svolti il 16 maggio a San Valentino Torio, vicino Salerno, dove la famiglia Boulila vive, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione. Un lungo applauso e molti palloncini bianchi hanno accolto la sua bara, anche essa di colore bianco. Nella giornata del 17 maggio, invece, è toccato a Rosario Langella ricevere l’ultimo commosso saluto. La famiglia del ragazzo ha chiesto che i due innamorati vengano seppelliti insieme. In questo modo la loro storia d’amore appena nata potrà continuare in eterno, questo almeno sperano i parenti delle giovani vittime di questo terribile incidente.

