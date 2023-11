Strage sulla strada, schianto tra tre macchine. Morti e feriti

L’ennesimo drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba a Milano, in viale Forlanini, la strada che porta all’aeroporto di Linate. Il bilancio, al momento purtroppo soltanto provvisorio, è di due morti e di diversi feriti, dei quali almeno due in gravi condizioni. Tra i feriti, che sono una decina, risulta esserci anche una bambina di 8 anni.

Secondo quanto sta emergendo, la terza auto coinvolta nell’incidente, quella con guidatore e passeggero morti nell’impatto, trasportava in totale sei persone, tutti giovani travestiti per la festa Halloween, probabilmente di ritorno da una serata in discoteca. Risultano truccati anche la passeggera e il guidatore classe 1998 della prima vettura, la prima a tamponare l’auto di una famiglia (mamma, papà e figlia di 8 anni) poi colpita di nuovo dalla terza macchina.

Pare inoltre l’incidente sia avvenuto in due tempi: all’inizio due auto, una Golf e una Opel Zafira (su cui viaggiava la bambina con i genitori), si sarebbero tamponate. Quindi una terza auto che sopraggiungeva, una Peugeot con i sei giovani a bordo, si sarebbe schiantata contro le altre i cui occupanti nel frattempo erano scesi per verificar ei danni subiti.

La dinamica dell’incidente di viale Forlanini a Milano

Secondo quanto si apprende dopo i primi riscontri delle forze dell’ordine accorse sul luogo dell’incidente stradale a Milano, un ragazzo di 20 anni, che era alla guida di una delle auto coinvolte, è morto sul colpo. Un’altra persona ha invece perso la vita poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Raffaele. Altre due risultano ferite gravemente e sono state trasportate una al Policlinico e l’altra al Niguarda. Le altre persone coinvolte nell’incidente di viale Forlanini hanno riportato soltanto lievi ferite.

L’impatto è avvenuto poco prima delle 5.30. Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti ben otto mezzi di soccorso dell’Areu, tra cui tre auto mediche e cinque ambulanze, e squadre dei vigili del fuoco. Tra gli undici coinvolti nell’incidente vi è anche una bambina di soli 8 anni.

Ancora da ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente. Ma dalle prime informazioni sembra che due auto si siano tamponate e una terza, arrivata successivamente, abbia investito gli occupanti, usciti dalle auto per verificare il tamponamento, visto che da una delle auto usciva del fumo. Il 20enne avrebbe guidato la Peugeot che è sopraggiunta per ultima.

