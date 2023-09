Ennesimo tragico incidente stradale in Italia. Stavolta accade a Pisticci, vicino Matera. Un giovane di appena 17 anni è morto dopo essersi schiantato con l’auto che stava guidando pur non potendolo fare, visto che era minorenne ed era ovviamente senza patente. Insieme al ragazzo deceduto è rimasto coinvolto nel sinistro anche un suo amico di 18 anni che si trovava al suo fianco che è rimasto ferito.

Leggi anche: Incidente in bici a Viareggio: Emma muore due mesi dopo il fidanzato

L’incidente stradale è avvenuto dunque a Pisticci la notte scorsa. La Panda grigia guidata dal 17enne senza patente ad un certo punto è finita fuori strada per cause che i carabinieri stanno ancora cercando di accertare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso. Ma per il minorenne non c’è stato niente da fare.

Sono stati i Vigili del Fuoco ad estrarre il suo corpo dalle lamiere. L’amico che si trovava al suo fianco al momento dell’incidente è stato trasportato in ospedale a Policoro. Entrambi i giovani sono residenti a Tinchi, frazione di Pisticci.

Leggi anche: “Rischio acuto”. Frecce Tricolore, l’AUDIO choc prima dell’incidente