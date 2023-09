Emma Genovali è morta dopo essere rimasta due mesi e mezzo in coma. La ragazza di appena 20 anni era rimasta coinvolta insieme al fidanzato Leonardo Brown di 22 anni, deceduto l’11 luglio scorso, in un incidente stradale a Viareggio la mattina del 4 luglio. I due giovani si trovavano a bordo delle loro biciclette quando si sono scontrati con una moto guidata da un operaio, rimasto illeso, che usciva da un cantiere navale e percorreva via del Pescatori.

Emma Genovali morta due mesi dopo l’incidente di Viareggio

Le condizioni di Emma Genovali e di Leonardo Brown sono sembrate subito gravi ai soccorritori. I due giovani erano stati ricoverati, in condizioni disperate, all’ospedale di Cisanello (Pisa). Il ragazzo è poi deceduto una settimana fa. Mentre la notizia che Emma è morta l’ha data nelle scorse ore la zia su Facebook.

“La nostra Emma stamani ha trovato il suo sole e l’ha raggiunto, lasciandoci. – scrive su Fb Vania Grazioli, zia di Emma Genovali appena morta dopo l’incidente di Viareggio – È così bella che lui l’ha tenuta con sé per illuminare ancora ogni giorno delle nostre vite. Grazie ancora dei pensieri e delle preghiere”.