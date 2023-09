L’agghiacciante racconto di Alessia Pifferi, che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana

Alessia Pifferi testimonia al processo per l’infanticidio della figlia Diana. È agghiacciante il racconto di Alessia Pifferi in ospedale, nel corso del processo a suo carico per l’infanticidio di sua figlia, Diana. La bambina aveva 18 mesi ed è morta di stenti perché sua madre la lasciò sola in casa per diversi giorni nel luglio 2022. La donna aveva raggiunto a Milano il suo ex compagno. Le parole della donna lasciano quadro di forte disagio. In particolare, i dettagli sulla nascita, quelli sui diversi e ripetuti abbandoni della neonata e, infine, il momento tragico della morte.

Alessia Pifferi e la piccola Diana

“Pensavo che il biberon le bastasse”, Alessia Pifferi testimonia al processo per l’infanticidio della figlia Diana

Quasi da non credere le sue parole: “Pensavo che il biberon le bastasse”. Alessia Pifferi testimonia al processo per l’infanticidio della figlia Diana. La testimonianza della donna è stata riportata da Repubblica. Alessia Pifferi non sapeva di essere incinta: “Mia figlia nasce all’improvviso a casa del signor D’Ambrosio Mario a Leffe, il 29 gennaio del 2021.All’improvviso perché non sapevo di essere incinta. Ho incominciato ad avere dei dolori la sera prima al basso ventre, ho pensato a un’infiammazione del nervo sciatico non avendo sintomi della gravidanza. Al pomeriggio dell’indomani, alle 14, è nata nel bagno di casa la bambina. Ero da sola in quegli attimi”.

La volta in cui Diana è morta non è stata la prima in cui la neonata veniva lasciata da sola. Alla domanda del Pm: “Rischia di non sopravvivere una bambina se non mangia o non beve?” Ha risposto “non lo so” ed ha specificato di aver creduto che un biberon sarebbe bastato durante la sua assenza: “Io mi preoccupavo per mia figlia, pensavo che il biberon che le avevo lasciato bastasse (…) Le chiedo di non sgridarmi, per favore. Pensavo che quello che avevo lasciato bastasse”.