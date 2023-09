Due aerei si scontrano a Palma de Maiorca. Questa mattina, a Palma de Maiorca, si è verificato uno scontro tra due aerei sulla pista dell’Aeroporto di Son Sant Joan. L’incidente è avvenuto alle 9 del mattino. Coinvolto un aereo della compagnia Condor, in procinto di effettuare il volo Palma-Francoforte, e un aereo di proprietà della compagnia Air Europa, diretto a Barcellona. Entrambi gli aerei stavano eseguendo le normali manovre di preparazione al decollo sulla pista.

Velivolo della compagnia Air Europa

Terrore in aeroporto, due aerei si scontrano a Palma de Maiorca

Sembra che l’aeromobile di Air Europa non abbia adottato le precauzioni necessarie e sia entrato in collisione con la parte posteriore dell’aereo Condor. Questo era fermo in attesa dell’autorizzazione per il decollo. L’incidente a una bassa velocità, senza vittime. Uno dei passeggeri a bordo ha riportato di aver udito un “forte rumore mentre l’aereo stava frenando”. Nessun problema al momento, i soccorsi sono al lavoro. Entrambi gli aeromobili sembrano danneggiati, con detriti dell’ala danneggiata visibili sulla pista.

I servizi di emergenza dell’aeroporto sono reagiscono immediatamente. L’aereo di Air Europa ha potuto continuare sulla pista dopo la collisione, raggiungendo il terminal e consentendo lo sbarco normale dei passeggeri. Fonti dell’autorità aeroportuale Aena hanno dichiarato che l’incidente sarà oggetto di un’indagine da parte della Commissione investigativa sugli incidenti e gli incidenti dell’aviazione civile (Ciaiac).