Una terribile tragedia che ha scosso la comunità di Mottola e l’intera provincia di Taranto. Un incidente stradale di proporzioni devastanti ha infatti avuto luogo sulla statale 200, che collega Taranto a Bari, la sera del 27 novembre. La collisione ha coinvolto una Fiat Multipla e un furgoncino minivan, concludendosi con un bilancio tragico di cinque morti, tra cui quattro bersaglieri.

Chi sono i bersaglieri morti

L’incidente stradale è avvenuto a mezzo chilometro dallo svincolo per Mottola, in un tratto rettilineo. Quattro dei deceduti erano militari dell’Esercito Italiano, appartenenti alla Brigata Pinerolo 7° Bersaglieri, di stanza ad Altamura. I graduati aiutanti Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero hanno perso la vita immediatamente a seguito dell’impatto. Un quarto militare, inizialmente ferito, è deceduto più tardi in ospedale a causa delle gravi ferite. Un altro militare è attualmente ricoverato con prognosi riservata.

Anche il conducente 68enne del minivan, che procedeva nella direzione opposta, è morto nell’incidente. I carabinieri hanno lavorato per ore per compiere tutti i rilievi necessari alla ricostruzione delle cause e della dinamica dell’incidente. La scena del sinistro è stata descritta come orribile, con corpi sbalzati sull’asfalto e altri rimasti incastrati tra le lamiere. I soccorritori, tra cui personale del 118, carabinieri, polizia stradale e tecnici dell’Anas, si sono trovati di fronte ad uno scenario di estrema gravità, che ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nelle forze armate e nel ministero della Difesa. Il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di stato maggiore dell’Esercito Serino hanno rilasciato una nota ufficiale esprimendo vicinanza alle famiglie dei militari deceduti. La nota sottolinea il sostegno logistico e psicologico offerto dall’esercito alle famiglie colpite dalla tragedia e augura una pronta guarigione al militare ferito ancora in vita. Al momento, nonostante gli sforzi degli investigatori, la dinamica precisa dell’accaduto rimane incerta. Tuttavia, è chiaro che si è trattato di uno scontro frontale di estrema violenza, le cui conseguenze hanno segnato irreversibilmente la vita di molte persone e delle loro famiglie.

