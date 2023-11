Sono rimasti intrappolati dal 12 novembre a oggi i 41 operai che lavoravano nel tunnel in India. Tutti salvi. Costruivano un passaggio stradale nello stato himalayano dell’Uttarakhand. Il ministro dei Trasporti, Nitin Gadkari ha dichiarato: “Sono sollevato e felice che i 41 lavoratori intrappolati nel crollo del tunnel Silkyara siano stati salvati con successo. Si è trattato di uno sforzo ben coordinato da parte di più agenzie, che ha segnato una delle operazioni di salvataggio più significative degli ultimi anni”.

L’imponente operazione di salvataggio degli operai indiani

“Una delle operazioni di salvataggio più significative degli ultimi anni”

I soccorritori hanno dovuto estrarre i lavoratori uno alla volta. Sono passati lentamente in un tubo metallico inserito nella roccia, dopo avere realizzato una perforazione orizzontale per raggiungerli. Il primo uomo è stato estratto martedì 27 novembre intorno alle 20. Ambulanze ed elicotteri erano in attesa all’ingresso del tunnel per condurre i 41 lavoratori in un ospedale per tutti gli accertamenti.

Un calvario durato 17 giorni, durante i quali gli operai hanno ricevuto cibo, acqua, luce, ossigeno e medicinali attraverso un tubo. I tentativi di salvataggio, però, diventavano sempre più difficili: durante lo scavo per il tunnel, numerosi guasti alle attrezzature hanno reso l’operazione decisamente complessa. La maggior parte dei lavoratori erano provenienti da altre zone del subcontinente indiano. Molte delle loro famiglie si sono accampate vicino al cantiere per giorni per ricevere direttamente gli aggiornamenti sulle operazioni di salvataggio, e assistere i propri cari, che hanno finalmente potuto riabbracciare.

Un progetto molto discusso

Il tunnel fa parte dell’autostrada Char Dham, progetto faraonico da 1,5 miliardi di dollari, volto a collegare quattro luoghi di pellegrinaggio indù attraverso una rete di strade di 550 miglia. Secondo gli esperti che hanno indagato sul disastro, il tunnel Silkyara-Barkot non aveva un’uscita di emergenza ed è stato costruito attraverso una faglia geologica. Ora si dovrà verificare la stabilità di circa 29 tunnel in costruzione in tutto in Paese, affinché non avvengano più tragedie come questa.