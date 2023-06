Torino, investe e uccide un 20enne sorpassando sulle strisce: positivo a alcol e droga, viene arrestato Cronaca

Ennesima tragedia della strada che si porta via un’altra giovane vita. È successo la scorsa notte a Volvera, vicino Torino, dove un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla sua ragazza, fortunatamente rimasta ferita non gravemente. Responsabile del tragico incidente è un giovane di 24 anni che guidava una Bmv che è stato arrestato. Ecco perché.

Si chiamava Mattia Casazzo ed era proprio di Volvera il ragazzo morto la scorsa notte dopo essere stato investito da un pirata della strada. Come appena accennato, il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali la provinciale 139 che passa proprio nel centro abitato del paese vicino Torino. Insieme a lui c'era la fidanzata di 18 anni. Erano circa le ore 23 quando una Bmw bianca gli è piombata addosso, uccidendo praticamente sul colpo Mattia. Un incidente tremendo, con il 24enne alla guida che ha finito per essere arrestato. L'autista della Bmw che ha ucciso Mattia Casazzo a Volvera, vicino Torino, non si è fermato subito per prestare soccorso. Poco dopo però è tornato sul luogo dell'incidente. Risulta anche che fosse amico della vittima su Facebook. A quel punto, anche se illeso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto all'alcol test, risultando positivo sia all'alcol che alla droga. Anche se non viene specificato di che tipo.

I carabinieri di None e del nucleo radiomobile di Pinerolo che indagano sull’accaduto lo hanno allora portato in caserma e successivamente arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Secondo quanto si apprende, la Bmw avrebbe provocato l’incidente mortale di Volvera, vicino Torino, perché avrebbe sorpassato una Dacia che era ferma davanti alle strisce proprio per far attraversare i due giovani. L’impatto è stato però violentissimo e il povero Mattia è stato sbalzato lontano di circa 40 metri.

Il messaggio del sindaco di Volvera

“Una terribile tragedia ha coinvolto questa notte il nostro paese. – dichiara il sindaco di Volvera, Ivan Marusich – In strada Orbassano, a causa di un investimento, è stata strappata la vita al giovane Mattia. Queste circostanze, che non vorremmo mai che accadessero in un qualsiasi paese e tanto meno a Volvera, ci lasciano sgomenti e affranti. In questi casi non ci sono tante parole da dire, c’è spazio invece per il silenzio e per stringersi, come comunità, attorno al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici. Giunga il cordoglio dell’intera comunità di Volvera a tutti i famigliari”.

