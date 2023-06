Tragedia a Roma: Bimbo di 5 anni muore in incidente stradale coinvolgendo famoso youtuber

ROMA, 14 giugno – Un terribile incidente stradale ha causato la morte di un bambino di 5 anni questa pomeriggio in via Aristonico di Alessandria, nel quartiere di Casal Palocco a Roma. La sorellina di tre anni è gravemente ferita. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una Smart ForFour e un Suv Lamborghini, condotto da un 20enne.



La vettura di lusso era guidata da un gruppo di giovani youtuber, noti come TheBorderline, con un seguito di oltre 600mila iscritti. Stavano apparentemente girando un video per una “challenge” di resistenza, cercando di trascorrere quante più ore possibile a bordo del SUV noleggiato.



Nell’incidente è rimasta coinvolta una terza auto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, carabinieri e agenti della Polizia Locale. Le condizioni del bambino erano disperate fin dall’arrivo dei soccorsi. Dopo averlo rianimato, i sanitari hanno trasportato il piccolo all’ospedale Grassi di Ostia, dove però i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani. Il padre del bambino si è recato in ospedale per il riconoscimento della salma.



La madre, 29 anni, e la figlia di tre anni sono rimaste gravemente ferite nell’incidente, ma sembra che il pericolo di morte sia stato scongiurato. Sono state trasportate all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso.



Le auto coinvolte nell’incidente sono state sequestrate e la Polizia locale ha iniziato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il conducente del SUV sarà sottoposto ai test per droga e alcol. È emerso che la Lamborghini era stata noleggiata e, secondo testimonianze, circolava già nella zona il giorno precedente.



Le indagini sono ora rivolte a determinare la velocità dei veicoli al momento dell’impatto e se le recenti forti piogge possano aver influenzato le condizioni della strada. Sarà inoltre fondamentale chiarire come sia avvenuto l’impatto devastante e la mancanza di segni di frenata. Il test alcolemico e narcotest serviranno a verificare se il conducente fosse in piena capacità di reazione al momento dell’incidente.



Un tragico episodio che, ancora una volta, pone l’accento sulla necessità di una guida responsabile e attenta, non solo per la propria sicurezza, ma anche per quella degli altri utenti della strada.