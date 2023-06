Treat Williams, l’attore americano conosciuto per il suo ruolo principale nella serie TV Everwood e nel film Hair, è morto a 71 anni a seguito di un tragico incidente motociclistico. L’incidente è avvenuto lunedì 12 giugno nel Vermont, come riferito dalle forze dell’ordine.



La polizia ha riferito che Williams era alla guida di una motocicletta quando è avvenuta la collisione con un suv nel Dorset. L’attore non è riuscito ad evitare l’impatto ed è stato sbalzato dalla moto. “Williams non è stato in grado di evitare una collisione ed è stato sbalzato dalla sua moto. Ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in aereo all’Albany Medical Center di Albany, New York, dove è stato dichiarato morto”, ha dichiarato la polizia in una nota.



La notizia della morte dell’attore è stata confermata a People dal suo agente, Barry McPherson. “Sono devastato. Era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni ’70. Era davvero orgoglioso della sua prestazione quest’anno. È stato così felice del lavoro che gli ho trovato. Ha avuto una carriera equilibrata”, ha affermato McPherson.



Richard Treat Williams è nato a Norwalk, Connecticut, il primo dicembre 1951 e viveva nel centro di Manchester nel Vermont meridionale. Il suo debutto cinematografico risale al 1975, quando interpretò un agente di polizia nel film Deadly Hero. Da allora, ha partecipato a oltre 120 ruoli televisivi e cinematografici, tra cui Il vizietto americano del 1976 e La notte dell’aquila.



La sua carriera raggiunse l’apice nel 1979, quando interpretò il ruolo di George Berger, un leader hippie, nel film Hair, basato sull’omonimo musical di Broadway. Questo ruolo gli valse la sua prima nomination ai Golden Globe come miglior attore emergente dell’anno. Tra le altre notevoli apparizioni, ricordiamo 1941: Allarme a Hollywood di Steven Spielberg, Il principe della città di Sidney Lumet, C’era una volta in America di Sergio Leone e, più recentemente, In fondo al cuore con Michelle Pfeiffer e Miss F.B.I. – Infiltrata speciale con Sandra Bullock.



Sul piccolo schermo, Williams è particolarmente ricordato per il suo ruolo nella serie Everwood, in cui interpretava il dottor Andrew “Andy” Brown, un neurochirurgo vedovo che si trasferisce con i suoi due figli in una città di montagna del Colorado. Dal 2016 al 2022, è stato co-protagonista nella serie televisiva Chesapeake Shores, nel ruolo di Mick O’Brien, patriarca della famiglia O’Brien.



Nonostante il suo successo sul grande e piccolo schermo, Williams non trascurò il teatro, recitando in spettacoli di Broadway come Grease e I Pirati di Penzance. Nel 2001, ha dato voce al suo talento canoro nel musical Follies, per il quale ha vinto il Drama League Award. Era conosciuto e apprezzato tra i colleghi per il suo spirito creativo, la sua allegria e la sua generosità.



Numerosi sono i ricordi condivisi dagli amici e colleghi dell’industria cinematografica e teatrale. James Woods, collega di Williams nel film “C’era una volta in America”, ha scritto sui social: “Treat e io abbiamo trascorso mesi a Roma per girare C’era una volta in America. Lo amavo davvero e sono devastato dal fatto che se ne sia andato”.



La perdita di Treat Williams è un duro colpo per l’industria dell’intrattenimento. Era un talento versatile, capace di brillare sia sul grande che sul piccolo schermo, così come sul palco. La sua morte lascia un vuoto nel cuore dei fan, dei colleghi e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Il suo talento e il suo spirito vivranno per sempre attraverso il ricordo delle sue interpretazioni memorabili.