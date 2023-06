Morto giovanissimo il componente de Lo Stato Sociale: lutto nella musica italiana

Lutto nella musica italiana. È morto infatti a soli 43 anni il produttore e manager Matteo Romagnoli. Era considerato il ‘sesto’ componente de Lo Stato Sociale, il gruppo che con il brano ‘Una vita in vacanza’ si è fatto conoscere al grande pubblico piazzandosi secondo nell’edizione del Festival di Sanremo del 2018.

Morto Matteo Romagnoli de Lo Stato Sociale

Matteo Romagnoli è stato produttore artistico dei primi dischi de Lo Stato Sociale, per poi restare sempre legato a loro professionalmente come manager e firmando come autore insieme a loro diverse canzoni, tra cui proprio ‘Una vita in vacanza’. Nel 2008 il manager ora morto aveva fondato la Garrincha Dischi. Etichetta indipendente che, oltre a Lo Stato Sociale, ha in catalogo anche Ex Otago, Extraliscio e La rappresentante di lista.

“Nella Musica lavorano in tanti, non solo i musicisti ed i cantanti. – scriveva su Instagram qualche tempo fa Matteo Romagnoli – La Musica fa cultura, educa, emoziona, intrattiene e, se non bastasse, produce economie importanti (il solo comparto Cultura fa il 16% del Pil), dando lavoro a decine di migliaia di persone che oggi, causa Covid, rischiano di restare a casa. Sappiamo che ci sono delle proposte di emendamento al dl Rilancio che ci riguardano. Chiediamo che la politica non le ignori, adoperandosi al più presto per dare finalmente dignità a tutti coloro i quali lavorano per il bene della Musica”.