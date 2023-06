Addio al grande biologo dei mari, sua la meravigliosa scoperta sulle balene

È morto Roger Searle Payne, il biologo statunitense che scoprì il canto delle balene. Lo scienziato si è spento sabato 10 giugno per un tumore, ma la famiglia ne ha dato notizia oggi. L’uomo aveva 88 anni e si trovava nella sua casa del Vermont insieme alla moglie. La causa del decesso è un carcinoma metastatico a cellule squamose. Nel 1967, Payne e Scott McVay rivelarono al mondo la loro meravigliosa scoperta.

Le balene e il loro meraviglioso canto

Addio a Roger Searle Payne, che scoprì il canto delle balene

Il grande lavoro sul canto delle balene di Roger Searle Payne, morto a 88 anni. Nato a New York il 29 gennaio 1935, Payne si laureò in Biologia alla Harvard University e conseguì il dottorato in zoologia sistematica ed evolutiva presso la Cornell University. Dopo aver studiato il comportamento dei pipistrelli e dei gufi, si è dedicato alla ricerca sulle balene. Nel 1967, insieme allo zoologo Scott McVay, ha scoperto le complesse composizioni sonore emesse dai maschi delle megattere durante la stagione riproduttiva utilizzando microfoni subacquei.



Dopo aver scoperto che le balene si serenano l’una con l’altra, Payne ha registrato il loro variegato repertorio di boati, strilli e mugolii, creando un album di successo e promuovendo una protesta contro la caccia alle balene a scopo commerciale. Payne ha unito la sua ricerca scientifica coinvolgente al potere emotivo della musica per sostenere una delle più riuscite campagne di conservazione dei mammiferi del mondo. Ha amplificato la voce delle balene per influenzare le decisioni del Congresso americano riguardo alla caccia commerciale alle balene negli anni ’70 e ha contribuito a ottenere una moratoria globale negli anni ’80. Inoltre, ha fondato l’Ocean Alliance, un’organizzazione dedicata alla ricerca e alla conservazione delle balene, e ha lavorato con la Wildlife Conservation Society e altre istituzioni per continuare il suo lavoro pionieristico.

I canti delle balene registrati da Roger Searle Payne

Gli studi e il lavoro di Roger Payne

Ha ricoperto la carica di professore di biologia presso la Rockefeller University e, contemporaneamente, è stato ricercatore di zoologia presso l’Institute for Research in Animal Behaviour, che è affiliato alla Rockefeller University e alla New York Zoological Society. Payne ha descritto i canti delle balene come “fiumi di suono esuberanti e continui” con “temi” che si ripetono a lungo. Ogni canzone può durare fino a 30 minuti ed è eseguita da un intero gruppo di maschi di megattera contemporaneamente. Payne ha condotto numerose spedizioni negli oceani del mondo per studiare le balene durante le loro migrazioni.