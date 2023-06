Francesco Nuti, l’ultimo saluto dagli amici dello spettacolo ai tifosi della Fiorentina

I funerali di Francesco Nuti. Francesco Nuti, attore e regista, ha ricevuto l’ultimo saluto a Firenze nella basilica di San Miniato al Monte. L’artista è scomparso il 12 giugno all’età di 68 anni. I funerali si sono tenuti in forma privata e hanno visto la partecipazione di circa 300 persone, tra cui molti volti noti del mondo dello spettacolo, alcuni tifosi della Fiorentina e i sindaci di Prato e Firenze. Tra i suoi amici storici presenti alla cerimonia: Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Sandro e Giovanni Veronesi, Giorgio Panariello, Marco Masini, Gianfranco Monti, Valeria Solarino e Nicola Pecci. I tifosi della Fiorentina hanno posto accanto al feretro una sciarpa della curva Fiesole e un cappellino. Durante le celebrazioni, Marco Masini ha cantato la canzone di Nuti “Sarà per te”, mentre Gianfranco Monti ha letto una lettera in memoria dell’artista.

>>>>> Funerali di Berlusconi, non tutto è andato liscio

I funerali di Francesco Nuti

Marco Masini canta “Sarà per te” ai funerali di Francesco Nuti, suo vecchio amico

All’uscita dalla chiesa, Leonardo Pieraccioni ha dichiarato al quotidiano fiorentino: “Era un grande e meraviglioso talento. Francesco rimarrà vivo nei suoi film. Ci ha regalato tanta allegria. Speriamo che le sue opere vengano sempre apprezzate e che anche i giovani scoprano il suo talento”.

L’omaggio di Marco Masini all’amico Francesco

Una cerimonia sobria ed emozionante

La messa è stata officiata da padre Bernardo Gianni, abate della basilica, che ha ricordato: “Da giovane, da studente al Cigognini di Prato, ho assistito alle riprese di uno dei suoi film, ‘Madonna che silenzio c’è stasera‘. È un bel ricordo della mia gioventù”. Durante l’omelia, padre Bernardo ha citato alcune frasi famose dei film di Nuti, tra cui la celebre “O vinci al Totocalcio, o tu sposti la chiesa, o tu vai in Perù” da “Madonna che silenzio c’è stasera”. L’abate ha sottolineato l’importanza di vivere la liturgia come un gesto di mistero e di aprire il cuore all’immaginazione. Ha augurato che il volo di Francesco sia limpido e trasparente, senza opacità.