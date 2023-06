La Bce alza ancora i tassi d’interesse per contrastare l’inflazione. Come annunciato a più riprese, ma con qualche flebile speranza di arrivare a decisioni diverse. La situazione, però, non è migliorata e l’istituzione ha comunicato le nuove percentuali. I tassi d’interesse crescono di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4%, quello sui depositi al 3,50%, e quello sui prestiti marginali al 4,25%.

La Bce rialza i tassi d’interesse per combattere l’inflazione

L’istituto europeo Bce contrasta l’inflazione rialzando i tassi d’interesse. La Banca Centrale Europea (BCE) ha preso una decisione significativa riguardo ai tassi d’interesse, che avrà un impatto su vari settori economici. Ha annunciato un aumento dei tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4%. Questa mossa ha l’obiettivo di regolare l’economia e gestire l’inflazione in modo efficace.

Allo stesso tempo, il tasso sui depositi aumentato al 3,50%, mentre il tasso sui prestiti marginali salito al 4,25%. Queste misure sono state adottate per riflettere le attuali condizioni economiche e le prospettive future, tenendo conto di fattori come l’inflazione, la crescita economica e la stabilità finanziaria.