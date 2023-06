Inflazione, come difendere i propri risparmi Economia

Come difendere i propri risparmi dall’aumento dell’inflazione. L’inflazione mantiene un ritmo elevato, seppur in rallentamento rispetto al passato (7,6% a maggio, dopo aver superato il 10% nel 2022), i risparmiatori italiani si trovano nella necessità di difendere il valore dei loro risparmi nel tempo, considerando anche la difficoltà di aumenti salariali nel paese. Ecco alcune soluzioni per ottenere rendimenti sicuri o quasi senza rischi.

Ecco i consigli utili per difendere i propri risparmi dall'inflazione Difendere i propri risparmi dall'inflazione in tempi complicati come quelli che corrono. Le Poste Italiane hanno aumentato i rendimenti dei loro buoni fruttiferi e introdotto una nuova opzione per i libretti. Iniziano a cambiare l'approccio finanziario in risposta alle richieste di Christine Lagarde, con l'obiettivo di fermare la fuoriuscita di capitali che si è verificata all'inizio di quest'anno. Fino al 5 luglio, le Poste offrono due opzioni legate al Libretto Smart. Questo strumento di gestione della liquidità, garantito dallo Stato, non comporta spese di apertura, gestione o chiusura, e offre un rendimento dello 0,001%. La promozione "supersmart Premium 300 giorni" è riservata a coloro che investono nuovi fondi presso le Poste Italiane. Offre un rendimento lordo annuo del 3,00% sulle somme versate, con una durata di 300 giorni e possibilità di versamento tramite bonifico, assegno bancario o circolare, o accredito di stipendi o pensioni. La seconda opzione, "supersmart 360 giorni", è disponibile per tutti i titolari del Libretto Smart (senza aggiunta di liquidità) e ha una durata di 360 giorni con un tasso di interesse annuo lordo dell'1,50% se portato a scadenza. L'importo minimo per ogni versamento è di mille euro, incrementabile per multipli di 50 euro.

I buoni fruttiferi postali (Bfp)

Come alternativa, ci sono i buoni fruttiferi postali (Bfp) che offrono le stesse garanzie pubbliche e rendimenti variabili in base alla durata. Ad esempio, il Bfp 3 Anni Plus offre un rendimento del 2% lordo se portato a scadenza, mentre il Bfp 3×2, che paga interessi ogni tre anni con una durata massima di sei anni, offre un rendimento annuo dell’1,25% per i primi tre anni e del 2,25% per la scadenza finale. I guadagni derivanti dai buoni fruttiferi sono tassati al 12,5%, a differenza del 26% previsto per i libretti.

Anche i rendimenti dei conti deposito stanno aumentando, grazie al rinnovato interesse per i titoli di Stato, come dimostrato dal successo del collocamento del BTp Valore e del BoT. I conti deposito offrono un guadagno superiore rispetto ai conti correnti, anche se con un’operatività più limitata. Esistono opzioni vincolate e non vincolate, con i primi che offrono rendimenti più elevati a condizione che il denaro non venga prelevato prima della scadenza. Ad esempio, considerando un vincolo di 10.000 euro per un anno, Illimity offre un rendimento lordo del 4,5%, Banca CF+ del 3,9% e Ibl Banca del 3,65%. Con un vincolo di tre anni, Guber Banca offre un rendimento fino al 4,7%, mentre Vivibanca e Banca Progetto arrivano al 4,15%.

I conti deposito sono garantiti fino a 100.000 euro per depositante, quindi il denaro non viene perso in caso di fallimento della banca. Tuttavia, il rimborso potrebbe richiedere alcuni mesi.

Le opzioni del risparmio gestito

Un’alternativa è rappresentata dal risparmio gestito, con la scelta tra fondi comuni di investimento e Etf monetari, che investono in obbligazioni a breve termine. Entrambe le opzioni offrono la possibilità di diversificare gli investimenti e comportano commissioni di gestione più elevate per i fondi attivi, poiché vi è il coinvolgimento di un gestore professionale che decide quali titoli acquistare e vendere in base alle opportunità di mercato. I rendimenti non sono predefiniti, ma dipendono dall’andamento dei mercati e dalle abilità dei gestori.

