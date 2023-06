L’allarme del Codacons: un giorno al mare per le famiglie italiane è un salasso. La classifica

Vacanze 2023, Codacons: una giornata al mare in Italia è un salasso. Per noleggiare un ombrellone e due lettini in uno stabilimento medio durante il weekend, quest’anno si spenderanno tra i 30 e i 35 euro al giorno. Le tariffe variano parecchio a seconda della località. In media, 40 euro a Viareggio o Riccione, 80 euro a Gallipoli e 60 euro in alcune località della Sardegna. Non è raro però, raggiungere anche i 120 euro al giorno nelle strutture di lusso. L’indagine del Codacons e le classifiche degli stabilimenti balneari in Italia a partire dai più cari.

>>>>> Dirottamento della nave turca, la bufala di Crosetto

Stabilimenti balneari in Italia, prezzi alle stelle

Stangata sulle vacanze 2023, Codacons: una giornata al mare è un salasso

L’allarme sulle vacanze 2023, Codacons: una giornata al mare è un salasso. L’associazione per la tutela dei consumatori ha lanciato un allarme. Che riguarda i costi dei lettini, degli ombrelloni, delle sdraio, dei gazebo e dei servizi vari sulle spiagge italiane. Considerando anche le spese per consumazioni, parcheggio e carburante. Una famiglia con due bambini dovrà mediamente spendere tra i 100 e i 110 euro per una giornata al mare. Ciò rappresenta un aumento del 13,4% rispetto al 2022.

>>>> Maxi esercitazione Nato, si prepara conflitto in Europa

La classifica degli stabilimenti più costosi

Sebbene questi siano i prezzi negli stabilimenti di medio livello, la situazione cambia radicalmente nelle strutture esclusive delle località di mare più prestigiose. Il Codacons ha esaminato alcune offerte e ha evidenziato i costi elevati.