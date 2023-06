Crosetto, forze speciali italiane liberano nave sequestrata Cronaca, interni

Un’azione di pirateria è in corso al largo di Napoli, dove 15 clandestini si sono impadroniti di un mercantile turco. I 22 membri dell’equipaggio, tutti di nazionalità turca, sono stati costretti ad asserragliarsi nella nave. La situazione è particolarmente grave poiché alcuni degli assalitori sarebbero armati. A rispondere all’SOS lanciato dai marinai turchi, sono stati i corpi speciali della Marina Italiana, partiti dalla base di Brindisi. Questi corpi, composti da un gruppo di incursori del Comsubin e fucilieri di marina del San Marco, hanno immediatamente abbordato il mercantile e ne hanno preso il controllo. Tuttavia, l’azione non si è conclusa: i pirati, infatti, si sono nascosti nella pancia della nave, mentre l’equipaggio turco è ancora rintanato nella stanza blindata da dove ha lanciato l’SOS.

La notizia è stata confermata dal Ministro della Difesa, Guido Corsetto: «Le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi, stanno liberando una nave turca con 22 persone di equipaggio sequestrata da circa 15 migranti che erano a bordo dell’imbarcazione al largo di Napoli». Il Ministro Corsetto, attualmente partecipante al “Forum in masseria” e intervistato da Bruno Vespa, ha aggiunto che l’azione delle forze speciali è in corso e che viene continuamente aggiornato sulla situazione.

È un’azione pericolosa, che sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalle forze speciali italiane per proteggere i mari e garantire la sicurezza non solo delle acque territoriali italiane, ma anche di quelle internazionali.

La situazione è in costante aggiornamento. Il Ministro Corsetto e le forze speciali della Marina Italiana stanno monitorando attentamente l’evolversi dell’azione e sperano in una risoluzione positiva e sicura per tutti i membri dell’equipaggio coinvolti.