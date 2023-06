Silvio Berlusconi, il leader del partito Forza Italia, è stato ricoverato nuovamente all’ospedale San Raffaele di Milano, secondo fonti del partito. Questo ricovero arriva solo tre settimane dopo che Berlusconi era stato dimesso da un lungo ricovero di 45 giorni presso lo stesso ospedale.

Berlusconi, 86 anni, è stato precedentemente trattato per un’infezione polmonare legata a un caso di leucemia mielomonocitica cronica, una condizione che era stata precedentemente non rivelata. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato in terapia intensiva il 5 aprile, per poi essere trasferito in un reparto normale dodici giorni dopo. L’ultimo bollettino medico prima della sua dimissione parlava di un quadro clinico “stabile e confortante”.

Questo ultimo ricovero vede Berlusconi nel reparto Q1, e non in terapia intensiva, secondo quanto riferito. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli specifici sulla sua attuale condizione. A quanto si apprende, trascorrerà la notte in ospedale.