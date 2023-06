Nato, lunedì la maxi esercitazione militare: “Prepariamoci a un conflitto in Europa”

Maxi esercitazione della Nato, si prepara il conflitto in Europa. Lunedì inizierà la ‘Air Defender 23’, che rappresenta la più grande esercitazione militare della Nato. Un totale di 250 aerei militari provenienti da 25 Paesi si eserciteranno nello spazio aereo tedesco. L’obiettivo principale di questa esercitazione è prepararsi a un eventuale conflitto in Europa. La partecipazione all’esercitazione militare sarà estesa anche agli Stati Uniti, alla Germania e alla Turchia.

Air Defender 23, maxi esercitazione Nato per il conflitto in Europa

Al via lunedì la maxi esercitazione della Nato, si prepara il conflitto in Europa. Durante una conferenza stampa, il capo dell’aeronautica tedesca, il tenente generale Ingo Gerhartz, ha dichiarato: “Le forze di 25 nazioni sono pronte a dare il via a questa importante esercitazione militare lunedì”. Gli Stati Uniti hanno inviato oltre 100 aerei e duemila militari in Germania per prendere parte a questa esercitazione di ampia portata. L’esercitazione si svolgerà dal 12 al 23 giugno e sarà incentrata sulla difesa e sulla preparazione per eventuali situazioni di conflitto.

