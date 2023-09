Caffè, quelli italiani i più venduti al mondo: ecco la classifica

Quali sono le miscele di caffè espresso più vendute al mondo? A guidare questa speciale classifica sono sempre i marchi italiani. È questo il risultato contenuto di un recente report di Mediobanca che stima in 120 miliardi di euro il valore del mercato mondiale del caffè. Come riporta lo studio, il fatturato non consolidato delle imprese italiane del comparto nel 2022 è stimato da Mediobanca in 4,5 miliardi di euro.

Leggi anche: Neanche i discount si salvano dal caro spesa: la lista dei supermercati dove si può risparmiare

La classifica dei caffè più venduti al mondo secondo il report di Mediobanca

Secondo il report di Mediobanca, la classifica dei caffè più venduti è guidata da Lavazza che per il 2022 ha dichiarato 2,7 miliardi di euro di ricavi e un fatturato in crescita del 17,6% sull’anno precedente. “Il margine Igor Nuzzi, regional director Italy & Iberia del gruppo è stato sostenuto da un incremento delle vendite, da un’oculata politica di gestione dei listini e un attento controllo dei costi operativi. – dichiara Igor Nuzzi, regional director Italy & Iberia di Lavazza – Il Gruppo ha scelto di assorbire una quota consistente dell’aumento dei costi e di riversarne al consumo solo una parte, premiato con una performance a volume superiore all’andamento del mercato e a valore in linea con lo scorso anno. In questo contesto, Lavazza registra costanti crescite di quota in tutti i segmenti, in particolar modo nelle capsule”.

Lavazza, Illy e Borbone

Al secondo posto della classifica dei caffè italiani contenuta nel report di Mediobanca si piazza Illy che, secondo il chief commercial officer Francesco Bosso, “ha aumentato i ricavi del 13,6%, totalizzando 567,7 milioni di euro. Questo grazie a delle scelte strategiche che si sono rivelate vincenti: il taglio dei costi discrezionali, una maggiore efficienza operativa, strategie di lungo periodo su mercati promettenti come Usa e Cina”. Per quanto riguarda il primo semestre 2023, aggiunge, “i ricavi sono cresciuti del 5%, con un forte supporto del mercato statunitense (+16%), che puntiamo a trasformare nel secondo mercato dopo l’Italia”.