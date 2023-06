Superenalotto: vincita da 42,6 Milioni di euro a Teramo con solo 1 Euro

Un fortunato giocatore a Teramo ha centrato il 6 al Superenalotto con una schedina da solo 1 euro. Si tratta della terza vincita con una sestina azzeccata del 2023. Questo superfortunato si è aggiudicato una somma straordinaria di 42.590.253,89 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata al punto di vendita Sisal Tabaccheria Nicolini, situato in via Statale 80.



La sestina vincente è stata: 8, 30, 33, 40, 64, 78, con il Jolly 42 e la SuperStar 59. Dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi, sono stati assegnati in totale 113 jackpot.



L’ultimo “6”, di 73,8 milioni di euro, è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it. Il Jackpot record nella storia dei 25 anni del SuperEnalotto, di oltre 371 milioni di euro, è stato centrato il 16 febbraio 2023. Nell’occasione, 90 vincitori attraverso la bacheca dei sistemi si sono divisi l’imponente premio, ottenendo ciascuno circa 4 milioni di euro.



Le 10 vincite più alte nella storia del SuperEnalotto



Le cifre stratosferiche distribuite dal SuperEnalotto negli anni fanno da specchio all’enorme popolarità di questa lotteria. Ecco la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:



371,1 milioni di euro il 16/02/2003 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote

209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO)

177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote

163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV)

156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM)

147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS)

139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT)

130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL)

100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT)

94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT)

Per chiunque desideri approfondire le informazioni sui prodotti e sulle iniziative dedicate a SuperEnalotto e agli altri Giochi Numerici, il sito superenalotto.it, autorizzato dai Monopoli di Stato come unico canale ufficiale di informazione per i consumatori, rappresenta il primo punto di riferimento.



In questo gioco del tutto casuale, le probabilità di vincita rimangono le stesse per tutti, ma la speranza di centrare la combinazione vincente continua a mantenere alta l’attenzione dei giocatori. Questa nuova vincita a Teramo non farà che aumentare l’entusiasmo per il SuperEnalotto, una delle lotterie più amate dagli italiani.



In conclusione, ogni estrazione porta con sé la possibilità di cambiare la vita di qualcuno. E’ il caso del fortunato vincitore di Teramo, che con una schedina da 1 euro si è ritrovato milionario. Questa è la magia del SuperEnalotto: la speranza di una vita che può cambiare all’improvviso con un pizzico di fortuna.