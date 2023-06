Tutte le curiosità del funerale di Silvio Berlusconi. Si è concluso dopo poco meno di un’ora il funerale di Silvio Berlusconi. Al termine della cerimonia pubblica, il feretro dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia sarà portato al cimitero monumentale del capoluogo lombardo, per poi essere cremato e portato alla villa San Martino di Arcore. Gli applausi convinti della piazza Duomo gremita sono solo per Mario Draghi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Sergio Mattarella. Il coro contro i comunisti che commuove la conduttrice dell’evento per Canale 5, Elena Guarnieri. E le bandiere rossonere che intonano il coro: “C’è solo un presidente”, all’arrivo del feretro.

Toffanin e De Filippi

Silvia Toffanin, partner di Pier Silvio Berlusconi, era presente in prima fila insieme ai loro due figli. Non ha preso parte al corteo funebre da Arcore, ma si è recata direttamente alla chiesa. Maria De Filippi, amica di lunga data della famiglia, era accanto a lei per offrire supporto. Meno di tre mesi fa, Pier Silvio era al fianco della conduttrice a Roma, durante il funerale di Maurizio Costanzo. Molti hanno notato che Maria De Filippi indossava un abito bianco. Cesara Buonamici, durante il collegamento al Tg5, ha spiegato: “Secondo il protocollo dei funerali di Stato, l’abito dovrebbe essere nero, ma probabilmente ha scelto il bianco perché sapeva che lui avrebbe voluto così“. Elena Guarnieri ha confermato: “Berlusconi diceva sempre: ‘Vestitevi con colori chiari e, se potete, portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce’. Lo diceva sempre anche a me”.

Unica piccola nota stonata, in una cerimonia sobria e di buon gusto, il disappunto della famiglia Berlusconi: il protocollo è stato osservato in modo rigido e non c’è stato il momento di ringraziamento per le persone venute a salutare il leader.

