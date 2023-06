Kataleya, l’ultima immagine della bambina scomparsa a Firenze

Kataleya, l’ultima foto. Ecco l’ultima immagine della piccola Kataleya Mia Chicillo Alvarez, detta Kaya. La piccola, di appena cinque anni, è scomparsa sabato scorso. La telecamera che la inquadra si trova su via Boccherini, dove si trova un’uscita secondaria dell’ex hotel Astor. La struttura occupata è abitata dalla famiglia di Kata. Sono le 15.01 di sabato 10 giugno, la bimba è sul marciapiede. Un attimo dopo scompare. La foto immortala Kata mentre si separa dal fratello, di 8 anni, che sembra parlare con un altro bimbo accanto a lui, con una busta della spesa in mano.

L’ultimo frammento che ritrae Kataleya prima della scomparsa

Kataleya, l’ultima foto e il movente della vendetta

Secondo quanto riportato da La Stampa, quella della telecamera di via Boccherini è l’ultima foto di Kataleya. Secondo il quotidiano, la violenza sessuale su una quindicenne di origine peruviana lo scorso febbraio potrebbe aver scatenato un desiderio di vendetta tra i parenti dell’adolescente e gli occupanti dell’hotel. “I parenti della quindicenne si sono forse vendicati perché la ragazza era stata abusata da qualcuno dell’hotel” ha rivelato un inquilino dell’hotel di San Jacopino. Questa informazione aggiunge un ulteriore strato di complessità a un caso già misterioso e allarmante.



Le vie di fuga dal piazzale dell’Astor sono diverse. L’ultima inquadratura individuata dalla telecamera di via Boccherini dovrebbe restringere il cerchio. Nonostante i tentativi dei cani molecolari, Kataleya continua a essere introvabile. A questo punto tengono banco le dichiarazioni di alcuni testimoni, che dichiarano di averla vista trascinare verso un palazzo vicino. Con il passare dei giorni, però, le speranze di ritrovare in vita la piccola si affievoliscono.

